وزير الصحة يدعو لخطة استراتيجية في المحافظات المحررة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 30 يونيو 2021

الخليج 365 - عدن

أكد وزير الصحة العامة والسكان الدكتور قاسم محمد بحيبح على ضرورة إعداد خطة استراتيجية متكاملة تستوعب حاجيات وزارة الصحة ومكاتبها في المحافظات.



وقال الوزير بحيبح في كلمة له اليوم الثلاثاء في ختام فعاليات اللقاء السنوي لمناقشة خطة وزارة الصحة للعام الجاري 2021، المنعقد في العاصمة المؤقتة عدن، إن الامر يتطلب ارساء استراتيجية صحية تحدد أهداف الوزارة وموائمتها مع أهداف منظمة الصحة العالمية على أن تكون واقعية التحقيق.

ودعا وزير الصحة إلى استلام الاشكاليات العامه المعيقه للعمل الصحي ووضع الحلول والمخارج لها بالتنسيق مع شركاء العمل الصحي الذين نشكل معهم فريق عمل موحد الغايات والأهداف.

كما وأعلن الوزير بحيبح عن خطة مواجهة أزمة مادة الأوكسجين الطبي في البلاد من خلال قرض من البنك الإسلامي لإنشاء ١٤ مصنعا للاوكسجين بحلول سبتمبر المقبل.

وشدد وزير الصحة على ضرورة التيقظ والاستعداد لمواجهة الموجة الثالثة من فيروس كورونا التي اجتاحت عددا من الدول، وقد تكون أشد من الموجتين السابقتين.

واستعرض الوزير بحيبح الإنجازات المحققة خلال الفترة الماضية ومنها تثبيت العمل في مراكز العزل ضد فيروس كوفيد19 ، التي باتت منتشرة اليوم في عموم المحافظات، مبديا السعي لاعتماد المراكز وتحويلها إلى مستشفيات خاصة بالحميات بكل المحافظات.

وأثنى وزير الصحة على الدور الكبير للكادر الصحي والطبي خلال الفترات السابقة.

مشددا على الاهتمام ببقية القطاعات الصحية والسير للارتقاء بالقطاع الصحي من خلال التقييم والمتابعة للمنجز ولما تبقى من خطط للعام ٢٠٢١م.

من جانبهم أكد مدير مكتب مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بعدن صالح الذيباني وممثل منظمة الصحة العالمية لدى بلادنا د.أدهم رشاد ومدير مكتب منظمة اليونسيف بعدن تشارلز سنوزوكي أهمية التخطيط وتحديد الاحتياجات في الوصول إلى الغايات لإنشاء قطاع صحي على قدر من الجودة.

وخرج اللقاء بعدد من التوصيات أهمها موائمة خطة الوزارة مع خطة المنظمات الداعمة وتحديد مؤشرات الإنجاز الموسمي والعمل وفق خطة الوزارة، وبناء قدرات الكوادر للتخطيط الاستراتيجي ودراسة تقييم الوضع الراهن للقطاع الصحي وعمل مسح ميداني شامل لتحديد الموارد البشرية والبنية التحتية وموازنات لمراكز العزل.