استشهاد وإصابة 13 مدنياً بينهم أطفال في قصف حوثي على حي سكني بمأرب

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 30 يونيو 2021

الخليج 365 - متابعات

استشهد 3 مدنيين بينهم طفل وأصيب 10 آخرين بينهم 3 أطفال، اليوم الثلاثاء، بشظايا صاروخين بالستيين أطلقتهما مليشيا الحوثي الارهابية التابعة لإيران، استهدف حياً سكنياً بمدينة مأرب.

وقالت مصادر محلية إن المليشيات الحوثية استهدفت ظهر اليوم حياً سكنياً في مدينة مأرب، بصاروخين بالستيين، أسفر عنها استشهاد 3 مدنيين بينهم الطفل غالب الصالحي ( 12 ) عاما، وإصابة 10 مدنيين آخرين، بينهم 3 أطفال ووصفت إصابة بعضهم بالخطيرة.

وأكد المصدر، أن المليشيات الانقلابية مستمرة في قصفها المكثف للأحياء السكنية والأسواق الشعبية ومخيمات وتجمعات النازحين في مدينة مأرب بالصواريخ البالستية والطائرات المفخخة، معرضة حياة أكثر من 2 مليون مدني من سكان المدينة للخطر.

*???? استشهاد وإصابة 13 مدنياً بينهم أطفال بشظايا بالستيين أطلقتهما المليشيا الحوثية على حي سكني بمأرب*