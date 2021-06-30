اتمام مراسم التسليم والاستلام بين الرئيسين السلف والخلف لتنفيذية انتقالي حضرموت

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 30 يونيو 2021

متابعات _الخليج 365

تمت الثلاثاء بمقر الهيئة التنفيذية للقيادة المحلية للمجلس الانتقالي الجنوبي بمحافظة حضرموت، مراسم التسليم والاستلام، من قبل الرئيس السابق للهيئة، الدكتور محمد جعفر بن الشيخ أبوبكر، وخلفه العقيد الركن سعيد أحمد سعيد المحمدي .



ود قامت اللجنة المشكلة ، بقرار من نائب الأمين العام ، الأستاذ فضل الجعدي ، والمكونة من الأخوة أعضاء الجمعية الوطنية : الدكتوره سلمى عمر بازريع ، والأستاذ عوض أحمد بن جميل ، والأستاذ حسن علي باسمير ، بالإشراف على عملية الاستلام والتسليم ، والتي جرت بسلاسة وتوافق تامين، وفي أجواء سادها الود والاحترام. وخلال مراسم التسليم والاستلام ، التي حضرها الأستاذ علي صالح الهميمي ، نائب رئيس الهيئة التنفيذية للقيادة المحلية للمجلس بالمحافظة ، تبادل الرئيسان ، السلف والخلف ، كلمات الإشادة والثناء والتمني لبعضهما بالتوفيق والسداد ، والتطور والارتقاء لعمل ونشاط القيادة المحلية بالمحافظة .

وكان الرئيس القائد عيدروس قاسم الزبيدي رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي ، قد أصدر الأسبوع الماضي ، قرارا ، قضى بتعيين العقيد سعيد أحمد سعيد المحمدي ، رئيسا للهيئة التنفيذية للقيادة المحلية بحضرموت ، وقرارا آخر بتعيين الدكتور محمد جعفر ، رئيسا لدائرة الدراسات والبحوث بالأمانة العامة لهيئة رئاسة المجلس.

حضر مراسم الاستلام والتسليم عدد من أعضاء الجمعية الوطنية، والهيئة التنفيذية للقيادة المحلية للمجلس بالمحافظة.