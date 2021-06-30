وزير خارجية هادي يعلن اعتراف الشرعية بالحوثي كطرف رئيسي في المعادلة اليمنية

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يزيد بن سلمان - شبوة - أعلنت الحكومة اليمنية الشرعية، اليوم الأربعاء، الاعتراف بميليشيا الحوثي كطرف رئيسي في المعادلة اليمنية وقال وزير الخارجية وشؤون المغتربين الدكتور أحمد عوض بن مبارك في مؤتمر صحفي : نعترف بالحوثيين طرفا رئيسيا في المعادلة اليمنية وهذا موقفنا السياسي منذ بدأت الحرب. وأكد بن مبارك أن ما يحدث في مأرب خطير وسقوطها له تداعيات إنسانية وكارثية. ويأتي هذا بعد تصريحات المبعوث الامريكي المثيرة للجدل بشأن اعتراف الولايات المتحدة الامريكية بالحوثيين كطرف شرعي.

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