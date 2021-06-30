وزير الخدمة المدنية يلتقي نقابة المعلمين الجنوبيين

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 30 يونيو 2021

متابعات _الخليج 365

ضمن زياراته لمناقشة قضايا المعلمين زار الاستاذ عبدالله القميري رئيس النقابة العامة للمعلمين والتربويين الجنوبيين في مكتبهما كل على حدة البروفيسور عبدالناصر الوالي وزير الخدمة المدنية



كما زار بعد ذلك الدكتور صالح الزعوري وزير الشؤون الاجتماعية والعمل رافقه بتالزيارة الاستاذ وهيب البحري سكرتير عام النقابة العامة للمعلمين والتربويين الجنوبيين. وكان ابرز ماتم مناقشته مع معالي وزير الخدمة المدنية مواضيع المعلمين توظيف العام ٢٠١١م والمعلمين الجنوبيين المنقولين اداريا من الشمال ولازالت رواتبهم في الشمال لم تنقل لمحافظاتهم المنقولين اليها اداريا من قبل الحرب وقضية اخرى هي للمعلمين والتربويين المحالين للتقاعد.

كما استغرق النقاش وقتا اطول في مناقشة الاوضاع المعيشية المتردية للمعلمين والغلاء الفاحش في الاسعار وتدني سعر الصرف الذي افقد رواتب المعلمين قيمتها الشرائية وادخلهم في دائرة الاشد فقرا والدور الذي قد تلعبه وزارة الخدمة المدنية في التخفيف من حدة المعاناة.