تعز.. حريق هائل يلتهم محطة عشوائية للمشتقات النفطية

المنامة - ياسر ابراهيم - اندلع حريق هائل في محطة عشوائية للمشتقات النفطية، مساء أمس الأربعاء، وسط مدينة تعز، جنوب غرب اليمن.



وقال مصدر محلي لـ "يمن شباب نت" إن "ماساً كهربائياً تسبب في اندلاع حريق هائل بمحطة للمشتقات النفطية في منطقة الضبوعة شمال مدينة تعز".



وأوضح المصدر أن "الحريق تسبب بخسائر مادية كبيرة جداً دون وقوع ضحايا بشرية".



وتنتشر المحطات العشوائية في محافظة تعز بعيدا عن التزام معايير السلامة وأدواتها، وفي ظل غياب الرقابة وتفعيل القوانين.



وشهدت المدينة أكثر من حادثة مماثلة تسببت بحالات وفاة وإصابة وخسائر مادية كبيرة.

