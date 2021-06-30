مؤسسة وادي عمد الخيرية تختتم الدورة المسجدية الاولى بمنطقة حبب لسفل

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 30 يونيو 2021

متابعات _الخليج 365

إختتمت مؤسسة وادي عمد الخيرية الدورة المسجدية الاولى بمنطقة حبب لسفل، بحفل بهيج إذا تخلل هذا الحفل فقرات متنوعة تعكس ما تم دراسته من قرآن كريم وعلوم شرعية.



والقى مدير الدورة الدكتور صادق سالم بن طيير كلمه معطيا نبذه تعريفيه عن الدورة وبرامجها شاكرا مؤسسة وادي عمد الخيرية على هذه الرعاية وانجاح هذه الدورة.

والقى كلمت الضيوف الشيخ اكرم مبارك عصبان، تحدث فيها عن اعجابه بهذه النماذج مقدما لهم نصائح ارشادات وحثهم على طلب العلم. وقبل الختام القى كلمة المؤسسة الشيخ حسين عبدالله بامشموس قدم شكره للأهالي الذين دفعوا بابنائهم لمثل هذه الدورات شاكرا لجميع من ساهم في إنجاح هذه الدورة.

وفي الختام تم تكريم الطلاب المتفوقين في الدورة وتكريم الطلاب الذين شاركوا في جميع الانشطة