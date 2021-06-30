انتحار امرأة داخل منزلها في المخا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 30 يونيو 2021

متابعات _الخليج 365

أقدمت امرأة في الأربعين من العمر، على الانتحار، ظهر الثلاثاء، داخل منزلها الواقع شرقي المخا، في سابقة خطيرة تشهدها المناطق الريفية. وقال مصدر، إن الأهالي وجدوا عيشة نصير، مشنوقة بحبل داخل عشتها بقرية الهديلة بعزلة الجمعة التابعة لمديرية المخا.



وأضاف إن المرأة، لم تكن تعاني من أمراض نفسية وكانت حالتها الصحية جيدة، وقد عادت لتوها من رعي الأغنام.

ويرجح الأهالي، أن تكون الظروف المعيشية للمرأة التي لديها طفلتان، تقف خلف عملية الانتحار. وتعد محاولة الانتحار في القرى الريفية نادرة، وهي الثانية منذ ثلاثة أعوام، بعد أن ألقت شابة بنفسها في بئر مطلع 2018.