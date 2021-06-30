الحوثري يعلن افتتاح تخصصات جديدة في معاهد حضرموت الفنية قريبا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 30 يونيو 2021

متابعات _الخليج 365

أكد مدير مكتب وزارة التعليم الفني بحضرموت، الدكتور عبدالباقي علي الحوثري، انه سيتم فتح تخصصات جديدة وحديثة في القريب العاجل تواكب سوق العمل.



وأشاد الحوثري بالدور الكبير الدق يقزمه المعهد التقني بخلف، وقال إنه يعتبر من أهم الصروح التعليمية العريقة التي أنشئت في العام 1975.

تجدر الإشارة إلى ان اجمالي عدد الطلاب المتقدمين في الاختبارات النظرية في مرحلة النقل بالمعهد المهني الصناعي بخلف 276 طالب ومرحلة التخرج 254 طالباً ، والمعهد المهني الصناعي بجول مسحه في مرحلة النقل 70 طالب و20 طالبا في مرحلة التخرج.