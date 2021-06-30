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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الحوثري يعلن افتتاح تخصصات جديدة في معاهد حضرموت الفنية قريبا والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 30 يونيو 2021
متابعات _الخليج 365
أكد مدير مكتب وزارة التعليم الفني بحضرموت، الدكتور عبدالباقي علي الحوثري، انه سيتم فتح تخصصات جديدة وحديثة في القريب العاجل تواكب سوق العمل.
وأشاد الحوثري بالدور الكبير الدق يقزمه المعهد التقني بخلف، وقال إنه يعتبر من أهم الصروح التعليمية العريقة التي أنشئت في العام 1975.
تجدر الإشارة إلى ان اجمالي عدد الطلاب المتقدمين في الاختبارات النظرية في مرحلة النقل بالمعهد المهني الصناعي بخلف 276 طالب ومرحلة التخرج 254 طالباً ، والمعهد المهني الصناعي بجول مسحه في مرحلة النقل 70 طالب و20 طالبا في مرحلة التخرج.