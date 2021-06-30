لجنة خريجي النفط الحضارم يعقد اجتماعا طارئا وهذه مخرجاته

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 30 يونيو 2021

متابعات _الخليج 365

أصدرت لجنة خريجي النفط الحضارم، بيانا للوقوف على مخرجات اجتماعها الطارئ الذي عقد يوم أمس الثلاثاء، بمدينة المكلا بساحل حضرموت.



وفيما يلي ينشر "الخليج 365" نص البيان الذي تلقى نسخة منه: تم بفضل الله وتوفيقه مساء الثلاثاء 29/6/2021م اجتماع طارئ لخريجي النفط الحضارم في مدينة المكلا تم الاتفاق على الآتي: ١- الاتفاق على التصعيد التدريجي حتى تحقيق كافة مطالبنا الحقوقية العادلة بدءً بإقامة وقفة احتجاجية أمام بوابة شركة النفط بالمكلا يوم الاحد القادم بتاريخ 4/7/2021م الساعة التاسعة صباحاً وعليه نهيب وندعو كافة الخريجين إلى الحضور والمشاركة. ٢- الاعتراض والاستنكار الشديدين على صفقة فساد توظيفات وتعاقدات شركة النفط جملةً تفصيلاً –

علما بأن كل التعاقدات غير قانونية ولم تخضع لأي معيار تنافسي أو تفاضلي وفقا لقانون الخدمة المدنية - وعليه ندعو وزير النفط والمعادن ووزير الخدمة المدنية وكل الجهات ذات العلاقة إلى النظر في الامر والتوجيه باستيعاب خريجي التخصصات النفطية لدى شركة النفط ومحاسبة كل المتسببين في صفقة الفساد المعروفة مع تمسكنا بحقنا القانوني في ذلك. ٣- إصرارنا وتجديد مطالبتنا بأحقية التوظيف في كل الخانات الوظيفية المتعلقة بالتخصصات النفطية

وفي كل مرافق وهيئات وزارة النفط والمعادن وفقا للقانون واللوائح والتوجيهات الرئاسية بهذا الشأن وعلى وجهة الخصوص في الشركات النفطية العاملة في القطاعات داخل المحافظة. ٤- المطالبة بتوظيف خريجي التخصصات النفطية من أبناء حضرموت ومنح الأولوية لأبناء حضرموت في كل الوظائف والأعمال في الشركات العاملة في المحافظة تنفيذاً للتوجيهات الرئاسية والوزارية القاضية بذلك. ٥- لجنة خريجي النفط الحضارم تدعو الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة ومكتب مكافحة الفساد في المحافظة إلى النزول الميداني والإطلاع على تفاصيل الصفقة والقيام بدورهم حيال الموضوع. ،، وبالله التوفيق ،،