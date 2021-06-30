منتدى طلاب المسيلة يكرم مدير عام الشؤون الاجتماعية بشهادة شكر تقديراً لجهوده

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 30 يونيو 2021

الخليج 365 _ المهرة

كرمت الهيئة الإدارية لمنتدى طلاب مديرية المسيلة، مدير عام مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل الأستاذ فائز بلحاف بشهادة شكر وعرفان تقديراً لجهوده تجاه المنتدى وتقديم الدعم والاهتمام والتسهيلات لتنفيذ خططه وبرامجه.



جاء ذلك خلال استقباله ، اليوم بمكتبه، الأستاذ تركي الدحيمي مدير مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل في مديرية المسيلة وتسليمه شهادة الشكر نيابة عن الهيئة الإدارية لمنتدئ طلاب المسيلة.

وعبر عن الشكر وعظيم الامتنان للأستاذ فايز بلحاف مدير عام مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل بالمحافظة على جهوده المبذولة وتسهيل الترخيص الرسمي لمنتدى الطلاب خارج المديرية ، متمنياً له التوفيق والنجاح في مهامه