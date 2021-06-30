تدشين معمل البلك في إصلاحية المهرة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 30 يونيو 2021

الخليج 365 _ المهرة

دشن مدير إصلاحية السجون في محافظة المهرة، العقيد عارف احمد مصلح، صباح اليوم، افتتاح معمل البلك في أولى خطوة من إنجاح المشاريع لتأهيل وإصلاح السجناء.



وقال العقيد عارف: تم الاتفاق مع مقاول مختص لتعليم السجناء كيفية صناعة البلك وجاءت خطوة افتتاح المعمل بجهود ذاتية من مدير الإصلاحية في تشغيل وتفعيل المعمل .

وأشار العقيد عارف مصلح إلى أن تدشين المعمل تعتبر خطوة خطوة ضمن المشاريع المتبقية التي تمت مناقشتها من قبل اللجنة الفرعية لتأهيل السجون بالمحافظة وإعادة إصلاح وتاهيل السجناء نفسياً وصحياً وتعليمياً ودينياً وفنياً ومنها إقامة دورات تدريبية في مجال التكييف والتبريد والكهرباء والسباكة