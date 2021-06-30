القبص على عصابة دولية متخصصة في اختراق الحسابات المصرفية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 30 يونيو 2021

متابعات _الخليج 365

قبضت أجهزة الأمن والشرطة بمحافظة المهرة، مساء أمس، على عصابة دولية متخصصة في عمليات النصب والإحتيال الإكتروني وأختراق الحسابات المصرفية وبرامج التواصل الاجتماعي.



وأوضح مصدر مسؤول في إدارة البحث الجنائي بالمحافظة لمركز المهرة الإعلامي، بأن عمليات الرصد والتحري التي اجراها رجال البحث الجنائي، طيلة الأيام السابقة، أفضت، إلى القاء القبض على هذه العصابة المحترفة في عملية النصب والإحتيال الإكتروني حيث تم ضبط كلاً من المدعو "ا. س. ع. ا" والمدعو "غ. م. ا" والمدعو " ع. م. س". واشار المصدر، بتلقي الإدارة العديد من البلاغات التي تفيد عن تعرض بعض التجار ومحلات الصرافات لعمليات احتيال من خلالها يتم تحويل مبالغ مالية محلية ودولية لاشخاص اخرين ينتحلون اسماء ومؤسسات وهمية.

وأكد المصدر، أن إدارة البحث الجنائي بالمهرة، باشرت بالتحقيق وفتحت محاضر لجمع الاستدلالات في مواجهة هذه العصابة، وتبين من خلال الاتصالات والمحادثات بأن لهم علاقات دولية بعصابات تخترق الحسابات وبرامج التواصل الاجتماعي، وتم التحفظ عليهم ولازالت التحقيقات مستمرة لمعرفة بقية ملابسات الوقائع.

وأضاف المصدر إلى أن العصابة سبق وأن قامت بعملية احتيال أحترافية وضخمة مكنتهم من الاستيلاء على مبلغ وقدره ثلاثة مليون ريال سعودي بطريقة التدليس على احد التجار في محافظة المهرة