بدء أعمال إصلاح الطريق الترابي "درفات – الغيضة الصغيرة"

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 30 يونيو 2021

متابعات _الخليج 365

بدأت المؤسسة العامة للطرق والجسور بمحافظة المهرة، أعمال إصلاح طريق ترابي بمديرية سيحوت بطول أكثر من 5 كليو متر، تمهيداً لعملية السفلتة فيما بعد في إطار مشاريع البنية التحتية في قطاع الطرقات.



وشرعت الفرق الميدانية في عمليات إصلاح طريق درفات – الغيضة الصغيرة، بطول خمسة كم وثلاث مائة متر، بعرض سبعة أمتار. تشمل المرحلة الأولى أعمال الدك والردم والتسوية للطريق الترابي الرابط بين "درفات – الغيضة الصغيرة" ليتم بعدها رفع تكلفة عملية سفلتة الطريق للسلطة المحلية لاعتماد المشروع.

ومن المتوقع الانتهاء من أعمال المرحلة الأولى قبيل عيد الأضحى القادم، حيث تعمل المعدات والآليات التابعة للدولة في المشروع فيما تتكفل شركة النفط بالمحافظة بتوفير المحروقات والنفقات التشغيلية للأعمال.