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السفارة الامريكية تدين الهجوم الصاروخي الحوثي على مدينة مأرب

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 29 يونيو 2021

متابعات_ الخليج 365

أدانت سفارة الولايات المتحدة الأمريكية لدى اليمن، بشدة الهجوم الصاروخي الذي شنته مليشيا الحوثي الإرهابية على حي سكني اليوم بمدينة مأرب أسفر عنه سقوط 13 شهيداً وجريحاً بينهم 4 أطفال.

 

وقالت القائمة بأعمال السفير الأمريكي كاثي ويستلي في رسالة نشرها الحساب الرسمي للسفارة في موقع التواصل الاجتماعي(تويتر) "ندين وبشدة الهجوم الصاروخي الحوثي على حي سكني في مأرب اليوم والذي أسفر عن سقوط ضحايا مدنيين بينهم طفل".

 

وأضافت"حان الوقت لإنهاء الصراع في اليمن وتقديم الإغاثة للشعب اليمني، ويجب على الحوثيين القبول بوقف إطلاق النار والدخول في المفاوضات".

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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