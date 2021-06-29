وزارة التخطيط تبحث مع الاوتشا إنجاح العمل الإنساني في بلادنا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 29 يونيو 2021

متابعات_ الخليج 365

بحث وكيل وزارة التخطيط والتعاون الدولي لقطاع التعاون الدولي عمر عبدالعزيز، في العاصمة المؤقتة عدن، اليوم، مع نائب المنسق الإنساني للأمم المتحدة ديجفو زوريلا، ومدير مكتب الأوتشا في اليمن سجاد ساجد، تعزيز التعاون المشترك للمساهمة في إنجاح العمل الإنساني في اليمن.



وتطرق اللقاء بمشاركة وكيل وزارة التخطيط المساعد لقطاع التعاون الدولي منصور زيد، ومدير عام إدارة المنظمات الدولية والإقليمية في الوزارة أحمد الجاوي ومدير عام إدارة المنظمات غير الحكومية بالوزارة زهير حامد، إلى مستجدات العمل الإنساني، وتنظيم آلية فتح فروع للمنظمات في محافظة مأرب لتسهيل إجراءات العمل وسرعة الاستجابة لدعم احتياجات النازحين وتقديم الخدمات المطلوبة للمستفيدين من خلال المشاريع والبرامج التي تنفذها المنظمات الدولية، إضافة إلى مناقشة جهود مساندة وزارة التخطيط والتعاون الدولي في تنفيذ النافذة الواحدة التي من شأنها الإسهام بتسهيل إجراءات المنظمات وتنفيذ مشاريعها المختلفة.

وأكد وكيلا وزارة التخطيط، أهمية التنسيق مع الوزارة والجهات المستفيدة من المشاريع قبل تنفيذها، ليتسنى تقديم كافة التسهيلات للمنظمات لتنفيذ برامجها ومشاريعها، وكذا ربط المشاريع الإنسانية بالجانب التنموي للحفاظ على استمراريتها وإحداث تغيير في ظل الوضع الاقتصادي الصعب الذي تمر به البلاد.

من جانبهما شكر نائب المنسق الإنساني للأمم المتحدة ومدير مكتب الأوتشا في اليمن، وزارة التخطيط نظير تعاونها وتقديمها التسهيلات اللازمة والتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية الأخرى لتسهيل تنفيذ المشاريع.