الزُبيدي يصدر عدداً من القرارات بشأن تعيين مديرين لمكاتب الإدارة العامة للشؤون الخارجية للمجلس في عدد من الدول

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 29 يونيو 2021

متابعات_ الخليج 365

أصدر عيدروس قاسم الزُبيدي رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، القرار رقم "43" لعام 2021، قضت مادته الأولى بتعيين محمد ناصر محسن الساحمي ـ مديراً لمكتب الإدارة العامة للشؤون الخارجية للمجلس الانتقالي الجنوبي في المملكة المتحدة.



وقضت المادة من الثانية من القرار بأن يعمل به من تاريخ صدوره وينشر بوسائل إعلام المجلس، ويلغى أي قرار سابق.

وأصدر عيدروس قاسم الزُبيدي رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، القرار رقم "44" لعام 2021، قضت مادته الأولى بتعيين صالح غالب عوض القعيطي ـ مديراً لمكتب الإدارة العامة للشؤون الخارجية للمجلس الانتقالي الجنوبي في الاتحاد الأوروبي.

وقضت المادة من الثانية من القرار بأن يعمل به من تاريخ صدوره وينشر بوسائل إعلام المجلس، ويلغى أي قرار سابق.

وأصدر عيدروس قاسم الزُبيدي رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، القرار رقم "45" لعام 2021، قضت مادته الأولى بتعيين اللواء/ علي قاسم طالب محمد ـ مديراً لمكتب الإدارة العامة للشؤون الخارجية للمجلس الانتقالي الجنوبي في روسيا الاتحادية.

وقضت المادة من الثانية من القرار بأن يعمل به من تاريخ صدوره وينشر بوسائل إعلام المجلس، ويلغى أي قرار سابق.

وأصدر عيدروس قاسم الزُبيدي رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، القرار رقم "56" لعام 2021، قضت مادته الأولى بتعيين د. محمد علوي العفيفي ـ نائباً لمدير مكتب الإدارة العامة للشؤون الخارجية للمجلس الانتقالي الجنوبي في روسيا الاتحادية.

وقضت المادة من الثانية من القرار بأن يعمل به من تاريخ صدوره وينشر بوسائل إعلام المجلس.