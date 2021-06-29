شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الزُبيدي يصدر قراراً بشأن تعيين مستشار للإدارة العامة للشؤون الخارجية للمجلس لشؤون الولايات المتحدة الأمريكية والأمم المتحدة والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أصدر الرئيس القائد عيدروس قاسم الزُبيدي رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، القرار رقم "54" لعام 2021، قضت مادته بتعيين الأخ/ د. أحمد علي عاطف ـ مستشاراً للإدارة العامة للشؤون الخارجية للمجلس الانتقالي الجنوبي لشؤون الولايات المتحدة الأمريكية والأمم المتحدة.
وقضت المادة من الثانية من القرار بأن يعمل به من تاريخ صدوره وينشر بوسائل إعلام المجلس.