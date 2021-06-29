الزُبيدي يصدر قراراً بشأن تعيين مستشار للإدارة العامة للشؤون الخارجية للمجلس لشؤون الولايات المتحدة الأمريكية والأمم المتحدة

وقضت المادة من الثانية من القرار بأن يعمل به من تاريخ صدوره وينشر بوسائل إعلام المجلس.

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أصدر الرئيس القائد عيدروس قاسم الزُبيدي رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، القرار رقم "54" لعام 2021، قضت مادته بتعيين الأخ/ د. أحمد علي عاطف ـ مستشاراً للإدارة العامة للشؤون الخارجية للمجلس الانتقالي الجنوبي لشؤون الولايات المتحدة الأمريكية والأمم المتحدة.

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة