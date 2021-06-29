الزُبيدي يصدر قرارا بشأن تعيين فريق مستشارين للإدارة العامة للشؤون الخارجية للمجلس الانتقالي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 29 يونيو 2021

متابعات_ الخليج 365

أصدر عيدروس قاسم الزُبيدي رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، القرار رقم "55" لعام 2021، بشأن تعيين فريق مستشارين للإدارة العامة للشؤون الخارجية للمجلس الانتقالي الجنوبي



وقضت المادة الأولى من القرار بأن يُعيّن الأخوة الآتية أسمائهم كفريق مستشارين للإدارة العامة للشؤون الخارجية وهم:

1. الأخ/ أحمد علي حسين - رئيس فريق المستشارين

2. الأخ/ ياسين أحمد صالح - عضواً

3. الأخ/ سيف محسن حسين - عضواً

4. الأخ/ سعيد محمد صالح - عضواً

5. الأخ/ أحمد علي ميسري- عضواً

6. الأخ/ محمد عبدالغفور محمد - عضواً

7. الأخ/ رضوان قاسم علي - عضواً

وقضت المادة الثانية من القرار بأن يعمل به من تاريخ صدوره وينشر بوسائل إعلام المجلس، وتلغى أي تعيينات سابقة للمذكورين.