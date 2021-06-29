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الزُبيدي يصدر قراراً بشأن نقل المقر الرئيسي للإدارة العامة للشؤون الخارجية للمجلس الانتقالي

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 29 يونيو 2021

متابعات_ الخليج 365

أصدر القائد عيدروس قاسم الزُبيدي رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، القرار رقم "58" لعام 2021، بشأن نقل المقر الرئيسي للإدارة العامة للشؤون الخارجية للمجلس الانتقالي الجنوبي

 

وتضمن القرار المواد التالية:

مادة(1): يُنقل المقر الرئيسي للإدارة العامة للشؤون الخارجية للمجلس الانتقالي الجنوبي من المملكة المتحدة (بريطانيا) إلى العاصمة عدن.

مادة(2): يتولى رئيس الإدارة العامة للشؤون الخارجية المعيّن إجراءات تنفيذ هذا القرار.

مادة(3): يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر بوسائل إعلام المجلس.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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