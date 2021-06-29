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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الزُبيدي يصدر قراراً بشأن نقل المقر الرئيسي للإدارة العامة للشؤون الخارجية للمجلس الانتقالي والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 29 يونيو 2021
متابعات_ الخليج 365
أصدر القائد عيدروس قاسم الزُبيدي رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، القرار رقم "58" لعام 2021، بشأن نقل المقر الرئيسي للإدارة العامة للشؤون الخارجية للمجلس الانتقالي الجنوبي
وتضمن القرار المواد التالية:
مادة(1): يُنقل المقر الرئيسي للإدارة العامة للشؤون الخارجية للمجلس الانتقالي الجنوبي من المملكة المتحدة (بريطانيا) إلى العاصمة عدن.
مادة(2): يتولى رئيس الإدارة العامة للشؤون الخارجية المعيّن إجراءات تنفيذ هذا القرار.
مادة(3): يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر بوسائل إعلام المجلس.