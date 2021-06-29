نائب الرئيس يلتقي سفيرة ألمانيا الاتحادية لدى اليمن بمناسبة انتهاء فترة عملها

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 29 يونيو 2021

متابعات_ الخليج 365

التقى نائب رئيس الجمهورية الفريق الركن علي محسن صالح، اليوم الثلاثاء، سفيرة جمهورية ألمانيا الاتحادية لدى اليمن كارولا هولتكيمبر بمناسبة انتهاء فترة عملها.



وناقش نائب الرئيس، خلال اللقاء، أوجه التعاون والعلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، وسبل تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات.

وعبر نائب رئيس الجمهورية عن تقديره للجهود التي بذلتها السفيرة الألمانية لدى بلادنا في إطار دعم بلادها للشرعية وجهودها في إحلال السلام، متمنياً لها التوفيق في مهامها المستقبلية.

وأكد نائب الرئيس دعم الشرعية وتعاطيها الإيجابي مع كل الجهود الأممية ومبادرة الأشقاء في المملكة العربية السعودية، في وقت قابلت الميليشيات الانقلابية، وبدعم من إيران، مساعي إحلال السلام بمزيد من الصلف والجرائم بحق أبناء الشعب اليمني والتي كان آخرها هجومها الإرهابي بالصواريخ الباليستية على حي سكني في مأرب ما أدى إلى استشهاد مدنيين، إضافة إلى تصعيدها لهجماتها الإرهابية على الأشقاء وتهديد السلم والأمن الإقليميين بالاستهداف المتكرر للملاحة الدولية.

وتطرق نائب الرئيس إلى ما يمثله استكمال تنفيذ اتفاق الرياض من أهمية قصوى في جهود استعادة الدولة وإعادة الأمن والاستقرار والحد من معاناة أبناء الشعب اليمني.

من جانبها عبرت السفيرة الألمانية عن تقديرها لما لقته من تعاون واهتمام خلال فترة عملها لدى اليمن، مؤكدة استمرار دعم ألمانيا لليمن في مختلف المجالات وفي مقدمته المجال الإغاثي والإنساني.

حضر اللقاء نائب رئيس البعثة الألمانية لدى بلادنا يان جيرالد.