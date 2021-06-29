باحثة أمريكية: الحوثيون أشبه بـ"داعش" وعشرات اليمنيات معتقلات دون تهم

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 29 يونيو 2021

الخليج 365 ـ متابعات

أكدت باحثة أمريكية وخبيرة أمنية، أن العشرات إن لم تكن المئات من النساء المعتقلات في سجون مليشيا الحوثي الإرهابية، لا توجد ضدهن أدنى تهم، مشبهة ممارساتها بـ"داعش".



وقالت الباحثة الأمريكية والخبيرة الأمنية، إيرينا تسوكرمان في ندوة أقيمت بمركز مؤتمرات جنيف والتي كانت تحت عنوان (اوضاع المرأة اليمنية في ظل الانقلاب.. انتهاكات واعتقال وتنكيل)، "إن هناك الكثير من النساء محتجزات دون تهم في سجون جماعة الحوثيين السرية".

وأكدت، أن أيديولوجية مليشيا الحوثي، المدعومة من إيران، ليست جديدة، بقدر تجذرها في الممارسات القديمة وبعض التقاليد القبلية المتطرفة، وتغذيها بالنموذج الخميني، الذي يوظف النساء كجزء من القمع المنهجي ضد النساء الأخريات على نحو متزايد.

وقالت أيضاً، إن المليشيا الحوثية أصبحت أكثر شبهاً بتنظيم "داعش" الإرهابي، في تشويه سمعة النساء ومحو هوياتهن وقدرتهن على المشاركة في الفضاء المفتوح، علاوة على مصادرة حقوقهن في الدفاع عن أنفسهن ضد الانتهاكات.

وافادت أن هناك عشرات النساء إن لم تكن المئات محتجزات دون تهم في سجون الحوثيين السرية.

وأوضحت، أنهن يتعرضن للتعذيب والإذلال الوحشي، قبل أن يتم اختطاف البعض منهن عقب رفضهن العمل كمخبرات لدى الجماعة، أو الانضمام إلى الزينبيات على غرار الجماعات الإيرانية