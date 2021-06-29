نائب الرئيس يعزي في وفاة المناضل محمد صالح العيدروس

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 29 يونيو 2021

متابعات_ الخليج 365

بعث نائب رئيس الجمهورية الفريق الركن علي محسن صالح، اليوم، برقية عزاء ومواساة في وفاة المناضل محمد صالح حسين العيدروس، الذي وافته المنية بعد حياة حافلة بالعطاء الوطني.



وأشاد نائب الرئيس، في البرقية التي بعثها إلى حسن محمد العيدروس وإخوانه، بمناقب الفقيد ومواقفه الوطنية التي جسدها طيلة حياته الحافلة بالعطاء وخدمة الوطن والدفاع عن الثورة والجمهورية والثوابت الوطنية.

وعبر نائب الرئيس عن أصدق التعازي والمواساة لأسرة الفقيد وأقاربه، سائلاً الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.