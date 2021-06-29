تدشين حملة التوعوية بمخاطر تعاطي المخدرات بمحافظة تعز

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 29 يونيو 2021

متابعات_ الخليج 365

دشنت إدارة شرطة محافظة تعز بالشراكة مع مكتب الشباب والرياضة، اليوم، الحملة التوعوية بمخاطر تعاطي المخدرات وأثرها على المجتمع.



وشدد وكيل وزارة الداخلية لشئون الامن اللواء محمد المحمودي، على أهمية التوعية بقضية المخدرات التي تهدد أمن واستقرار المجتمع..مؤكدا بأن المسؤولية تقع على عاتق الأجهزة الأمنية وكذلك الوعي المجتمعي وإشراك الجميع في الحملة التوعوية وخصوصا مكتب التربية والتعليم والجامعات الحكومية والخاصة ومكتب الأوقاف والإرشاد .

من جانبه أعتبر مدير شرطة تعز العميد منصور الأكحلي، أن الكل مسؤول في مواجهة هذه الظاهرة والأضرار الناجمة عن تناول المخدرات واستهداف الشباب خصوصا في تعز التي تعيش وضع الحرب والحصار محذراً من المخاطر الصحية والمجتمعية جراء انتشار هذه الظاهرة والتي تعزز من انتشار الجريمة والأمراض العصبية النفسية المختلفة ,مؤكدا خلال حديثه بأن شرطة تعز ضبطت عددا من عصابات مروجي الحشيش والمخدرات وأحالتهم إلى جهة الإختصاص .

من جانبه أكد مدير مكتب الشباب والرياضة أيمن المخلافي، أن تدشين الحملة بالشراكة مع شرطة تعز يأتي من حرص واستشعار كامل بخطورة هذه الظاهرة وتعزيزا للشراكة المجتمعية في نبذ هذه الآفة التي تهدد مستقبل أبنائنا ومجتمعنا داعيا إلى التكاتف المجتمعي والقيام بدور التوعية بخطر هذه الآفة من قبل الخطباء ومدراء المدارس.

وعقب التدشين تم تقديم عدد من الاوراق المتعلقة بمواضيع مكافحة المخدرات واضراها على المجتمع.