قتلى وجرحى من المليشيا وتدمير آليات في ثلاث جبهات بالحديدة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 29 يونيو 2021

الخليج 365 ـ الحديدة

تعاملت القوات المشتركة، الثلاثاء 29 يونيو، مع تحركات للمليشيات الحوثية في ثلاث جبهات بالساحل الغربي، وكبدتها خسائر بشرية ومادية جديدة.



وأفاد الإعلام العسكري للقوات المشتركة أن جبهة حيس شهدت تحركات مكثفة للمليشيات التابعة لإيران من جهة الحدود الإدارية لمحافظة إب، ومديرية الجراحي بمحافظة الحديدة وسرعان ما تم إخمادها.

وأكد أن الوحدات المرابطة من القوات المشتركة في المنطقة المستهدفة شمال غرب مدينة حيس اشتبكت مع عناصر المليشيات بالأسلحة المتوسطة وأجبرتها على الفرار بعد تحقيق إصابات مباشرة في صفوفها.

وفي جبهة الدريهمي أكد الإعلام العسكري تدمير جرافة (شيول) ومصرع اثنين من عناصر المليشيات الإجرامية أثناء محاولة استحداث خندق وتحصينات قرب خطوط التماس.

وفي الجبهات المتقدمة بمدينة الحديدة وجهت الوحدات المرابطة من القوات المشتركة في قطاع الصالح ضربات مركزة على أهداف ثابتة خلف كلية الهندسة بعد رصد محاولات حوثية استحداث تحصينات ومواقع، وفقاً لذات المصدر