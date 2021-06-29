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القوات المشتركة تخمد مصادر نيران حوثية استهدفت الدريهمي جنوب الحديدة

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اليمن العربي ـ الحديدة 0 تبليغ

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 29 يونيو 2021

الخليج 365 ـ الحديدة

 

أخمدت القوات المشتركة، خلال الساعات الماضية، مصادر نيران لمليشيات الحوثي استهدفت قرى سكنية في مديرية الدريهمي بالحديدة.

 

وأفاد مصدر عسكري، بأن مليشيات الحوثي استهدفت بمختلف أنواع الأسلحة المتوسطة مناطق مأهولة بالسكان جنوب مديرية الدريهمي بصورة عشوائية.

 

وأكد أن القوات المشتركة تعاملت مع خروقات الحوثيين، بضربات حاسمة وجهت إلى أوكارهم بدقة، وتكبدت المليشيات على إثرها خسائر كبيرة في العتاد والأرواح

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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