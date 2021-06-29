إجمالي الحالات المؤكدة (6918) منها (1361) وفاة و(4055) تعافي

لم يتم تسجيل أي حالة إصابة جديدة لهذا اليوم

نشرت اللجنة الوطنية العليا لمكافحة فيروس كورونا آخر مستجدات الفيروس خلال الساعات الماضية، والتي جاءت على النحو التالي:

شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مستجدات فيروس كورونا في اليمن خلال الساعات الماضية والان مع التفاصيل الكاملة

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام