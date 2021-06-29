المليشيا الحوثية تدفن عدداً من قتلاها بينهم قيادات ميدانية "الأسماء"

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 29 يونيو 2021

الخليج 365 ـ صنعاء

دفنت مليشيا الحوثي الإرهابية، اليوم الثلاثاء 29 يونيو/ حزيران 2021م، دفعة جديدة من قتلاها بينهم قيادات ميدانية تنتحل رتباً عسكرية متفاوتة.



وبحسب إعلام مليشيا الحوثي، دفنت، اليوم، في العاصمة اليمنية صنعاء الخاضعة لسيطرتها، منتحل رتبة ملازم أول: علي محمد محمد النمر، ومنتحل رتبة مقدم: نجم الدين حزام علي العبدي، في مديرية عيال سريح بمحافظة ذمار.

في حين دفنت بمحافظة ذمار، منتحل رتبة نقيب: عبدالله محمد أحمد الأسود، إضافة إلى منتحل رتبة ملازم أول: بشير أحمد محمد الداعري، وحسام عبدالله عبدالله الحبشي بمديرية جبل المحويت، بمحافظة المحويت.

وفي محافظة صعدة، دفنت المساعد: أسعد مسعد قايد العويري، وخليل خالد ضيف الله داهمه.

كما دفنت بمديريتي عبس، كشر، بمحافظة حجة، القتيلين: "عبدالله إبراهيم أبكر عاتي، محمد علي أحمد وهان"، إضافة إلى اثنين آخرين في مديرية مستباء هما: "محمد هادي الزخم وعادل أحمد مقرش".

وآخر قتلاها الذين دفنتهم هذا اليوم كانوا في محافظة إب، أحدهما بمديرية المشنة يدعى "أبوبكر عبدالله محمد البربري"، وآخر في الظهار ويدعى "مالك مرشد سعد الزبدي".

يأتي ذلك بالتزامن مع مصرع العشرات من عناصرها بينهم قيادات عسكرية رفيعة، لقوا مصرعهم في جبهات الجوف ومأرب والحديدة