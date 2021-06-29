شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر إصابة مدني برصاص قناص حوثي في كلابة بتعز والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 29 يونيو 2021

الخليج 365 ـ تعز

أُصيب مدني، برصاص قناصة مليشيات الحوثي، في محافظة تعز، وسط اليمن.



وقال مصدر محلي، إن المواطن عبدالله علي السيد، البالغ من العمر (45) عاماً، تعرض لإصابة بالغة في الكتف نتيجة استهدافه برصاصة قناص تابع لمليشيات الحوثي الإجرامية.

وأوضح المصدر أن عبدالله تعرض للقنص بينما كان خارجاً من منزله في حي كلابة شمال مدينة تعز من قبل القناص المتمركز في معسكر للأمن المركزي.

ولفت إلى أن القناص المتمركز في معسكر الأمن المركزي كان قد استهدف ابن المواطن عبدالله قبل أسبوعين من وقوع هذه الحادثة.