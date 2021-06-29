مسلح حوثي يقتل والده في محافظة إب

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 29 يونيو 2021

الخليج 365 ـ إب

أفادت مصادر محلية بمحافظة إب، وسط اليمن، الثلاثاء 29 يونيو/حزيران 2021، بأن عنصراً حوثياً قتل والده في إحدى البلدات، في جريمة وحشية مروعة هزت وجدان المواطنين في إب، وسط جرائم يومية مروعة تشهدها المحافظة.



وذكرت المصادر، بأن مسلحاً حوثياً قتل والده في قرية الجبجب بعزلة "المقاطن" بمديرية ريف إب، بعد رفض الأب دفع مبالغ مالية له، وتصاعد الخلاف العائلي بينهما.

يشار إلى أنه سبق وأن أقدم الجاني على تهديد والده بالقتل والتصفية في قسم شرطة "الميدان" بمديرية بعدان شرق المحافظة قائلا له "نهايتك ستكون على يدي"