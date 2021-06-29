شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر المشتركة تفشل محاولة تسلل حوثية غربي حيس في الحديدة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 29 يونيو 2021

الخليج 365 ـ الحديدة

أفشلت القوات المشتركة، الثلاثاء 29 يونيو، محاولة تسلل لمليشيات الحوثي، في قطاع مديرية حيس جنوبي الحديدة بالساحل الغربي.



وأفاد مصدر عسكري في القوات المشتركة أن المليشيات الحوثية أقدمت على ارتكاب خروقات جديدة لاتفاق التهدئة في جبهات حيس، ونفذت محاولة تسلل خلال ساعات الفجر شمال غرب منطقة بيت مغاري غرب المديرية.

وأكد، أن أبطال القوات المشتركة المرابطين في الخطوط الأمامية افشلوا محاولة المليشيات المدعومة إيرانيا بعد مواجهات استمرت زهاء ثلاث ساعات، وكبدتها خسائر فادحة في صفوف عناصرها