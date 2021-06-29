"مسام" ينتزع 52 لغماً مضاداً للأفراد ألمانية الصنع في ذو باب بالساحل الغربي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 29 يونيو 2021

الخليج 365 ـ متابعات

أعلن المشروع السعودي "مسام" لنزع الألغام وتطهير الأراضي اليمنية، عن تمكن إحدى فرقه الميدانية من انتزاع عشرات الألغام المضادة للأفراد، في منطقة العمري بمديرية ذو باب بالساحل الغربي.



الفريق 21 مسام بقيادة المهندس "عبدالله شعفل"، تمكن من انتزاع 52 لغماً مضاداً للأفراد، خلال يومين من العمل في منطقة العمري بمديرية ذو باب، ضمن جهود الفريق في تطهير مناطق الساحل الغربي.

وقال المهندس "عبدالله شعفل"، في تصريح لمكتب مسام الإعلامي: تلقينا بلاغاً عن حدوث انفجارات في منطقة العمري بجانب معسكر العمري، راح ضحيتها عدد من مواشي المواطنين، حيث تعد هذه المناطق مناطق رعي لمواشي المواطنين.

وأضاف "شعفل": تحرك الفريق 21 مسام إلى هذه المنطقة كفريق طوارئ، وقام باستخراج 52 لغما مضادة للأفراد ألمانية الصنع، خلال يومي 27 و28 يونيو، ولا يزال العمل مستمراً الى تطهير آخر لغم في هذه الأراضي.

الجدير بالذكر أن منطقة العمري تعد من أكثر المناطق التي تعرضت لزراعة الألغام بكثافة وعشوائية، وفرق مسام ما زالت مستمرة بالعمل بهذه المنطقة إلى تطهير آخر لغم فيها