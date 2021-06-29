شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مقتل خبيرين إيرانيين في جبهة الخنجر بمحافظة الجوف والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 29 يونيو 2021

الخليج 365 ـ الجوف

لقي خبيران إيرانيان مصرعهما، خلال اليومين الماضيين، في جبهة الخنجر بمحافظة الجوف شرقي اليمن.



وقال المتحدث باسم المنطقة العسكرية السادسة في القوات الحكومية، ربيع القرشي، إن الخبيرين الإيرانيين لقيا حتفهما في جبهة الخنجر، أثناء نزولهما لرفع التقارير برفقة القيادي الحوثي أبوهاشم القابوسي، قائد الحراسة الخاصة لزعيم المليشيات عبدالملك الحوثي.

وأضاف، إن الخبير الأول اسمه الحركي "إدريس أصغر" وينتمي إلى فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني كتيبة 14 - فرقة 22 مهدي، والخبير الثاني "رحنا بهرام" وينتمي للكتيبة 15 حمزة في الفيلق نفسه.

ونشر القرشي صورة قال إنه يظهر فيها "أحد قتلى الخبراء الإيرانيين"، إلى جانب سفير إيران لدى الحوثيين حسن إيرلو