استشهاد 3 وإصابة 10 مدنيين في قصف للحوثيين بمدينة مأرب

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 29 يونيو 2021

متابعات_ الخليج 365

استشهاد 3 مدنيين وأصيب 10 آخرون، في قصف شنه الحوثيون اليوم الثلاثاء على مدينة مأرب بشمال شرق البلاد.



وقال المجلس المحلي للمدينة، في بيان صحافي اليوم الثلاثاء،" أطلقت مليشيا الحوثي صاروخين باليستيين استهدفا حيين سكنيين وسط المدينة، ما أسفر عن مقتل ثلاثة مدنيين بينهم طفل، وإصابة 10 آخرين". ولم يصدر الحوثيون أي تعليق على القصف حتى الآن.

وسبق للحوثيين أن شنوا هجمات بصواريخ بالستية وطائرات مسيرة استهدفت مواقع متفرقة في مدينة مأرب الخاضعة لسيطرة الحكومة الشرعية، خلفت ضحايا مدنيين.

وتشهد مدينة مأرب الغنية بالنفط والغاز، اشتباكات عنيفة، متقطعة، بين الجانبين منذ فبراير(شباط) الماضي، خلفت خسائر بشرية ومادية كبيرة، فضلا عن تسببها بنزوح آلاف المدنيين من مناطق الاشتباكات.