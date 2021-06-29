الوصابي يشارك في اجتماع وزراء التعليم العالي العرب

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 29 يونيو 2021

متابعات_ الخليج 365

شارك وزير التعليم العالي والبحث العلمي والتدريب الفني والمهني الدكتور خالد الوصابي، اليوم، في اجتماع وزراء التعليم العالي العرب، المنعقد عبر تقنية الإتصال المرئي، والمخصص لإطلاق مشروع التصنيف العربي للجامعات.



و أكد وزير التعليم العالي في الكلمة التي القاها في الاجتماع، على أهمية مشروع التصنيف العربي للجامعات، الذي جاء في توقيت مهم واستثنائي..مشيرا إلى متابعة الوزارة ومشاركتها في هذه الخطوة منذ بدء النقاش حول معايير التصنيف في بغداد في العام ٢٠١٨، مرورا بإقرار وثيقة المشروع في مؤتمر وزراء التعليم العالي العرب ديسمبر ٢٠١٩ ، ووصولا إلى إطلاقه اليوم كإنجاز يعد من أهم مشاريع العمل العربي المشترك.

وأشار الوزير الوصابي، إلى الأوضاع الصعبة التي تعيشها اليمن بفعل انقلاب مليشيا الحوثي على الدولة في العام 2014 وما أعقب ذلك من آثار على قطاع التعليم العالي خصوصا..معددا المصاعب وآثار الحرب التي لا يزال يعاني منها القطاع التعليمي..مؤكدا أن وزارته تعمل رغم التحديات على إنجاز حلول لجملة من المشاكل وعلى رأسها الإعداد لأداة وطنية يمنية لتصنيف الجامعات، تشجيعا لاستمرار العمل في الجامعات اليمنية، وحفاظا على مستويات مقبولة للجودة.

هذا وقد تلا الجلسة الافتتاحية للمؤتمر، توقيع مذكرة التفاهم حول مشروع التصنيف العربي للجامعات، ثم اجتماعا مغلقا لمجلس إدارة المشروع.