افتتاح مركز إصدار وثائق هوية مؤقتة للنازحين بفرع مصلحة الأحوال المدنية بمأرب

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 29 يونيو 2021

متابعات_ الخليج 365

افتتح وكيل محافظة مأرب الدكتور عبد ربه مفتاح، اليوم، مركز إصدار وثائق إثبات الهوية المؤقتة الخاصة بالنازحين في فرع مصلحة الأحوال المدنية بالمحافظة بدعم من المفوضية السامية لشؤون اللاجئين .



واستمع الوكيل مفتاح ومعه مدير مكتب المفوضية السامية لشؤون اللاجئين بعدن جهانجير دوراني، من مدير فرع مصلحة الأحوال المدنية العميد محمد مجيديع، إلى شرح موجز عن اهمية تدشين عمل المركز لإصدار وثائق إثبات هوية خاصة بالنازحين كحلول مؤقتة وبديلة للوثائق الشخصية في ظل الصعوبات التي يواجهها الفرع لتلبية الطلبات المتزايدة للحصول علی تلك الوثائق نتيجة محدودية الإمكانيات وتضاعف أعداد السكان والنازحين في مأرب ..مثمنا دعم المفوضية للمركز بعد تجهيزه بالأجهزة والمعدات اللازمة.

وكان وكيل محافظة مأرب قد ناقش مع مدير مكتب مفوضية اللاجئين بعدن جهانجير دوراني ، تدخلات المفوضية لدعم للنازحين في محافظة مأرب خلال الفترة الماضية..داعياً الى مضاعفة حجم تدخلاتها لتستوعب أكبر عدد من النازحين في المحافظة.

من جانبه أوضح جهانجير دوراني، أن المفوضية تستكمل حاليا الترتيبات اللازمة لافتتاح مكتبها في محافظة مأرب خلال الأسابيع القادمة..مبديا استعداد المفوضية لمضاعفة حجم تدخلاتها وتوسيع مجالاتها وحشد المزيد من الموارد لتقليص الفجوة الإنسانية الناجمة عن الأعداد الكبيرة للنازحين واللاجئين في محافظة مأرب في ظل استمرار حركة النزوح إلى المحافظة بشكل يومي.