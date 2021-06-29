وزير الاشغال يوجه بتوقيع عقود تنفيذ طريق تعز- التربة واستكمال تأهيل طريق هيجة العبد

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 29 يونيو 2021

متابعات_ الخليج 365

وجه وزير الأشغال العامة والطرق المهندس مانع بن يمين، باستكمال الدراسة والتوقيع مع المقاولين لإستكمال تأهيل وإصلاح طريق هيجة - العبد بمحافظة تعز وكذلك البدء بالعمل بتأهيل طريق تعز - التربة خلال الأيام القادمة.



جاء ذلك خلال لقائه، اليوم، بالعاصمة المؤقتة عدن، محافظ تعز نبيل شمسان، والذي نقاش معه تنفيذ عدد من المشاريع في المحافظة وبحث آلية استكمال العمل وفق الاولوية التي تلبي احتياجات المواطنين وتسهل عملية السفر ونقل البضائع الى المحافظة وأهمية تنفيذ استكمال ترميم واصلاح طريق هيجة العبد.

وأشاد وزير الاشغال العامة والطرق، بالادوار البطولية لأبناء المحافظة في مواجهة مليشيات الحوثي الانقلابية..مشدداً على سرعة استكمال اصلاح المرحلة الثالثة لطريق هيجة العبد بعد انتهاء المرحلتين الأولى والثانية، وتجهيز الاجراءات للتوقيع على عقد البدء بالعمل في المرحلة الأولى لطريق تعز - النشمة والتي اعلنت مناقصتها في وقت سابق من العام 2020م..مؤكداً على اهمية مشار يع الطرق لما تمثلة من اهمية كبيرة وشريان حياة لمدينة تعز و ابنائها.

من جهته ثمن محافظ تعز، اهتمام وزارة الاشغال العامة والطرق باحتياجات أبناء المحافظة..مؤكدا أن السلطة المحلية ستعمل على بذل كل الجهود بالتنسيق ومتابعة وزارة الإشغال لما فيه سرعة تنفيذ مشاريع تأهيل طريق هيجة العبد وطريق تعز التربة كونها ترتبط مباشرة بحياة المواطنين واحتياجاتهم المعيشية.