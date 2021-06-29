توزيع مكائن خياطة ومستلزماتها لـ 30 نازحة في مأرب

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 29 يونيو 2021

متابعات_ الخليج 365

وزعت منظمة الوصول الإنساني، اليوم، بمدينة مأرب، مكائن خياطة ومستلزماتها لـ 30 مشاركة في برنامج تدريبي نفذته المنظمة بهدف تحسين سبل العيش للأسر النازحة والأشد فقرا ،في إطار مشروع الحماية ودعم سبل العيش الممول من صندوق الأمم المتحدة للسكان.



وأكد مدير مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل عبدالحكيم القيسي ومدير الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين بمأرب سيف مثنى، أهمية مثل هذه المشاريع المستدامة للنساء النازحات والأسر الأشد فقرا في المجتمع بهدف تحسين مستواهن المادي والمعيشي.

فيما أوضح منسق صندوق الأمم المتحدة للسكان في مأرب غمدان القاضي، أن المشروع يهدف إلى تحسين أوضاع النازحات المستهدفات ليكون رافدا لهن في إعالة أسرهن للتخفيف عن معاناة تلك الأسر في ظل الأوضاع المعيشية الصعبة في ظل الحرب القائمة.