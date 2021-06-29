اخبار الخليج / اخبار اليمن

الرئيس هادي يعزي في وفاة المناضل محمد صالح العيدروس

0 نشر
متابعات_ اليمن العربي 0 تبليغ

شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الرئيس هادي يعزي في وفاة المناضل محمد صالح العيدروس والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - بعث الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية، اليوم، برقية عزاء ومواساة الى حسن محمد العيدروس واخوانه وكافة آل العيدروس، عزاه فيها بوفاة والده المناضل محمد صالح حسين العيدروس.

واشار الرئيس الى مناقب الفقيد الوطنية والنضالية التي جسدها خلال مشوار حياته الحافلة بالتضحية والفداء في الدفاع عن الثورة والجمهورية..معبراً عن خالص التعازي وصادق المواساة بهذا المصاب الاليم..مبتهلاً للمولى عز وجل ان يتغمده بواسع رحمته وان يسكنه فسيح جناته، ويلهم اهله وذويه الصبر والسلوان.

الكلمات الدلائليه
فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا