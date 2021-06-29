شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الرئيس هادي يعزي في وفاة المناضل محمد صالح العيدروس والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - بعث الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية، اليوم، برقية عزاء ومواساة الى حسن محمد العيدروس واخوانه وكافة آل العيدروس، عزاه فيها بوفاة والده المناضل محمد صالح حسين العيدروس.



واشار الرئيس الى مناقب الفقيد الوطنية والنضالية التي جسدها خلال مشوار حياته الحافلة بالتضحية والفداء في الدفاع عن الثورة والجمهورية..معبراً عن خالص التعازي وصادق المواساة بهذا المصاب الاليم..مبتهلاً للمولى عز وجل ان يتغمده بواسع رحمته وان يسكنه فسيح جناته، ويلهم اهله وذويه الصبر والسلوان.