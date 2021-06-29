الدفاع المدني يسيطر على حريقين في حديبو

كما نجح فريق آخر للمؤسسة في إطفاء حريق وقع في شارع 20 بمحل جوالات مقابل ديوان المحافظة.

سيطرت فرق الدفاع المدني بمؤسسة خليفة للأعمال الإنسانية الاثنين، على حريق في منازل بحي 14 أكتوبر بمدينة حديبو في أرخبيل سقطرى.

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012