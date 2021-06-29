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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الدفاع المدني يسيطر على حريقين في حديبو والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 29 يونيو 2021
الخليج 365 - سقطرى
سيطرت فرق الدفاع المدني بمؤسسة خليفة للأعمال الإنسانية الاثنين، على حريق في منازل بحي 14 أكتوبر بمدينة حديبو في أرخبيل سقطرى.
تحرك الدفاع المدني بمحطة أدنوك للمشتقات النفطية عقب تلقيه بلاغ بالحريق ونجح في إخماده.
كما نجح فريق آخر للمؤسسة في إطفاء حريق وقع في شارع 20 بمحل جوالات مقابل ديوان المحافظة.
وتعد فرق الدفاع المدني في مؤسسة خليفة للأعمال الإنسانية من أكفأ الكوادر المتخصصة والمجهزة بأحدث الإمكانيات والمعدات.