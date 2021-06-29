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الدفاع المدني يسيطر على حريقين في حديبو

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اليمن العربي - سقطرى 0 تبليغ

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 29 يونيو 2021

الخليج 365 - سقطرى

سيطرت فرق الدفاع المدني بمؤسسة خليفة للأعمال الإنسانية الاثنين، على حريق في منازل بحي 14 أكتوبر بمدينة حديبو في أرخبيل سقطرى.

 

تحرك الدفاع المدني بمحطة أدنوك للمشتقات النفطية عقب تلقيه بلاغ بالحريق ونجح في إخماده.

 

كما نجح فريق آخر للمؤسسة في إطفاء حريق وقع في شارع 20 بمحل جوالات مقابل ديوان المحافظة.

 

وتعد فرق الدفاع المدني في مؤسسة خليفة للأعمال الإنسانية من أكفأ الكوادر المتخصصة والمجهزة بأحدث الإمكانيات والمعدات.  

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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