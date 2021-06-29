شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر وزير التخطيط: الولايات المتحدة تعتزم تقديم 504 الف مصل من لقاح كورونا لليمن والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 29 يونيو 2021

متابعات_ الخليج 365

قال وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور واعد باذيب "أن الجهات المختصة بحكومة الولايات المتحدة الامريكية ابلغت وزارته بعدد و نوع اللقاح التي تعتزم تقديمه للجمهورية اليمنية ضد فيروس كورونا المستجد(كوفيد- 19)".



واضاف الوزير باذيب وفقا لوكالة الانباء اليمنية (سبأ) " ان اجمالي اللقاح التي تعتزم الولايات المتحدة تقديمه لليمن يقدر بـ 504 الف مصل من لقاح جونسون آند جونسون و التي سيتم منحها عبر برنامج كوفاكس كجزء من استراتيجية الرئيس الامريكي جو بايدن ونائبته هاريس لتقديم تطعيم لقاح كورونا لدول العالم".

و ثمن وزير التخطيط و التعاون الدولي، جهود الولايات المتحدة الأمريكية في دعم مساعي الجمهورية اليمنية في مواجهة جائحة كورونا..مؤكداً أن وزارته ستواصل جهودها مع الجهات المعنية ممثلة بوزارة الصحة العامة والسكان و المنظمات المتواجدة في تحالف (جافي) بالعمل مع برنامج كوفاكس و الولايات المتحدة الأمريكية لتسهيل إيصال المنحة بالتنسيق مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.