وكيل محافظة شبوة يدشن عملية اعادة تأهيل طريق عتق - العبر

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 29 يونيو 2021

متابعات_ الخليج 365

دشن وكيل محافظة شبوة الدكتور عبدالقوي لمروق، اليوم، العمل في مشروع اعادة تأهيل المرحلة الاولى من طريق عتق - العبر، والبالغ طولها 20 كيلو متر،والتي تنفذها المؤسسة العامة للطرق والجسور.



ونوه الدكتور عبدالقوي لمروق، باهمية اعادة تأهيل المقطع الاول من جسم الطريق الاستراتيجي..مشيداً بقرار محافظ المحافظة محمد بن عديو والقاضي بتسخير عائدات الموازين المحورية واستثمارها في اعادة تأهيل شبكات الطرق القديمة بالمحافظة وفي مقدمتها طريق عتق العبر الدولي.

واستمع وكيل المحافظة، من مدير عام فرع المؤسسة العامة للطرق والجسور بالمحافظة المهندس عبدالله الجبل، الى شرح فني عن طريقة وآلية تنفيذ عملية اعادة تأهيل المرحلة الاولى من الطريق..مؤكدا العمل على اختيار المقاطع الاكثر تضرر.