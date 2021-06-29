بحيبح يؤكد على اهمية وضع خطة استراتيجية لاستيعاب احتياجات القطاع الصحي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 29 يونيو 2021

متابعات_ الخليج 365

أكد وزير الصحة العامة والسكان الدكتور قاسم بحيبح، على اهمية اعداد خطة استراتيجية متكاملة تستوعب حاجيات وزارة الصحة ومكاتبها في المحافظات.



وشدد الوزير بحيبح في كلمة له، اليوم، في ختام فعاليات اللقاء السنوي لمناقشة خطة وزارة الصحة للعام الجاري 2021م، على ضرورة ارساء استراتيجية صحية تحدد أهداف الوزارة وموائمتها مع أهداف منظمة الصحة العالمية على أن تكون واقعية التحقيق ونصل بها للعام ٢٠٢٢م.

واستعرض الوزير بحيبح، ما أنجزته الوزارة خلال الفترة الماضية، وابرزها تثبيت العمل في مراكز العزل ضد مرض فيروس كورونا المستجد(كوفيد-19) والتي باتت منتشرة في عموم المحافظات..معلناً عن خطة مواجهة لازمة الأوكسجين الطبي في البلاد من خلال قرض من البنك الإسلامي لتوفير ١٤ مصنعا ًللاوكسجين في المحافظات بحلول سبتمبر المقبل.

وشدد وزير الصحة، على ضرورة التيقظ والاستعداد لمواجهة الموجة الثالثة من كورونا التي اجتاحت عدد من الدول الأخرى.

من جانبهم أكد مدير مكتب مركز الملك سلمان للاغاثة بعدن صالح الذيباني، وممثل الصحة العالمية الدكتور ادهم رشاد ومدير مكتب اليونسيف تشارلز انزوكي، أهمية التخطيط وتحديد الاحتياجات لإنشاء قطاع صحي متطور..مشيرين إلى جملة من الأهداف والرؤي المشتركة التي لابد وان تدعم اصطفاف لحشد الموارد لتغطية الاحتياجات.