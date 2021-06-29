توقيع اتفاقية يمنية-سعودية لدعم الطلاب اليمنيين المبتعثين في الخارج

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 29 يونيو 2021

متابعات_ الخليج 365

وقعت الجمهورية اليمنية والمملكة العربية السعوددية، اليوم، على اتفاقية "التعليم من أجل التنمية" لدعم المبتعثين اليمنيين في الخارج.



وبموجب الاتفاقية التي وقعها من الجانب اليمني وزير التعليم العالي والبحث العلمي والتعليم الفني والتدريب المهني الدكتور خالد الوصابي، ووزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور واعد باذيب، ومن الجانب السعودي سفير المملكة العربية السعودية المشرف العام على البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن محمد آل جابر، سيقوم البرنامج السعودي بتقديم مساعدات مالية لدفع المخصصات الشهرية للطلبة المبتعثين في الخارج بإجمالي يقارب الـ 46 مليون دولار أمريكي، شاملة المساعدات المالية الخاصة بالربعين الثالث والرابع للعام 2020م والربعين الأول والثاني للعام 2021م.

وتشمل الاتفاقية تغطية الرسوم الدراسية للعام 2021/2020م، لعدد 796 طالباً وطالبة بمبلغ مليونين و495 ألفاً و294 دولاراً أمريكياً لعام دراسي كامل.

وأفادت وزارة التعليم العالي بالبدء بتحويل وصرف مبالغ الربع الثالث للعام الدراسي 2020م، بمبلغ إجمالي 10 ملايين و974 ألفاً و930 دولاراً أمريكياً لتغطية المستحقات الدراسية والمخصصات الشهرية لعدد 6136 طالباً وطالبة من المبتعثين اليمنيين..مشيرة الى إن مبلغ المساعدات المالية لكل ربع يتم تحديده بناء على كشوفات الأسماء المرفوعة من قبل الوزارة والتي سيعتمدها البرنامج.

وأشاد وزير التعليم العالي، بجهود وتوجيهات رئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك، والجهاز التنفيذي للتسريع في استيعاب تعهدات المانحين في متابعة إنجاز هذه الاتفاقية الهامة مع البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، وما ستحققه من أثر في تخفيف معاناة آلاف الطلبة المبتعثين وتمكينهم من استكمال مسيرتهم العلمية واستقرارهم المعيشي وزيادة تحصليهم العلمي..مثمناً ا الدعم من قبل الأشقاء في المملكة العربية السعودية والذي يأتي امتداداً لدعم المملكة السخي لليمن في مختلف القطاعات وتجسيداً للعلاقات الأخوية المتميزة بين البلدين والشعبيين الشقيقين.

وأشار الوزير الوصابي، إلى أن هذه المنحة ستساعد الحكومة على الوفاء بالتزاماتها تجاه أبنائها الطلاب المبتعثين في الخارج وانتظام صرف مساعداتهم المالية ومخصصاتهم الشهرية ورسومهم الدراسية في وقتها المحدد..منوهاً أن العمل جارٍ على قدم وساق على استكمال الترتيبات وتجهيز الكشوفات وبيانات الطلاب المبتعثين من أجل الشروع في صرف تلك المخصصات الرسوم الدراسية بانتظام خلال الأسابيع المقبلة.