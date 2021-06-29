استشهاد وإصابة 13 مدنياً بينهم 4 أطفال بشظايا بالستي أطلقته المليشيات الحوثية على حي سكني بمأرب

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 29 يونيو 2021

متابعات_ الخليج 365

استشهد 3 مدنيين بينهم طفل وأصيب 10 آخرين بينهم 3 أطفال، اليوم، بشظايا صاروخ بالستي أطلقته مليشيات الحوثي الارهابية التابعة لإيران، استهدف حي سكني بمدينة مأرب.



وأوضح مصدر محلي في تصريح وفقا لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ)، أن المليشيات الحوثية استهدفت ظهر اليوم حي سكني في مدينة مأرب، بصاروخين بالستيين، أسفر عنها استشهاد 3 مدنيين بينهم الطفل غالب الصالحي ( 12 ) عاما، وإصابة 10 مدنيين آخرين بينهم 3 أطفال ووصفت إصابة بعضهم بالخطيرة.

وأكد المصدر، أن المليشيات الانقلابية مستمرة في قصفها المكثف للأحياء السكنية والأسواق الشعبية ومخيمات وتجمعات النازحين في مدينة مأرب بالصواريخ البالستية والطائرات المفخخة، معرضة حياة أكثر من 2 مليون مدني من سكان المدينة للخط