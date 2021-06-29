الباكري: هيئة الأدوية سجلت استيراد ٥٧٩٧ صنفاً دوائياً خلال الستة الاشهر الماضية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 29 يونيو 2021

متابعات_ الخليج 365

اكد مدير عام الهيئة العليا للأدوية والمستلزمات الطبية الدكتورعبدالقادر الباكري، ان الهيئة غطت احتياجات السوق الدوائية المحلية، وسجلت استيراد ٥٧٩٧ صنفاص دوائياً خلال الستة الاشهر الماضية من العام الجاري 2021م.



وأشار الباكري وفقا لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ)، الى استقرار السوق الدوائية في البلاد..موضحاً ان الهيئة تمكنت خلال النصف الأول من العام الجاري، من توفير الأدوية والمستلزمات الطبية، رغم استمرار جائحة فيروس كورونا وغطت احتياجات السوق الدوائية المحلية.

ولفت الباكري إلى أن المخزون الدوائي الاستراتيجي للبلاد مطمئن ومستقر من جميع الأصناف الدوائية بما فيها أدوية الأمراض المزمنة والمنقذة للحياة والأدوية الخاصة بفيروس كورونا، ويكفي لمدة تزيد عن العام.