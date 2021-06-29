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مكتب الصحة بعدن يناقش مشروع تعزيز خدمات الصحة الانجابية

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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مكتب الصحة بعدن يناقش مشروع تعزيز خدمات الصحة الانجابية والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 29 يونيو 2021

متابعات_ الخليج 365

ناقش الاجتماع الربعي الثاني 2021م الذي نظمه مكتب الصحة العامة والسكان بعدن، اليوم، أهم الانجازات والتحديات التي تواجه مشروع تعزيز خدمات الصحة الانجابية بالمحافظة ، والممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.

 

وتضمن الاجتماع الذي يأتي بدعم منظمة رعاية الاطفال الدولية ، وبمشاركة 40 من مدراء مكاتب الصحة ومشرفات الصحة الانجابية بمديريات المحافظة ، عدد من أوراق العمل المتعلقة بأهداف المشروع وانشطتة وانجازاته ، والتعريف بالوسائل المنصرفة ، واستعراض تقرير الاستهلاك للفترة السابقة ، والتحديات التي تواجه عملية الإمداد .

 

واكدا كلاً من مدير عام الصحة الانجابية بوزارة الصحة الدكتورة حميده زيد، و مدير عام مكتب الصحة والسكان بعدن الدكتور علي عبدالله صالح ، و ممثلي منظمة رعاية الاطفال ، أهمية التقييم السليم للخدمات المقدمة بهدف تصحيح جوانب النقص وتحقيق الرضا في تقديم الخدمه الفئات المستهدفة ، و وضع الأهداف الاستراتيجية المزمنة للمرحلة القادمة .

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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