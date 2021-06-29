لقاء يناقش تعزيز الأمن في مديرية العبر بحضرموت وتفعيل خدمات المرافق الأمنية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 29 يونيو 2021

الخليج 365 - سيئون

ناقش لقاء ضم المدير العام للأمن والشرطة بوادي وصحراء حضرموت العميد مبارك أحمد العوبثاني والمدير العام لمديرية العبر سالم مبارك بن ملهي، اليوم، بمحافظة حضرموت، تعزيز الأمن في مديرية العبر الصحراوية وتطوير القطاع الأمني فيها.



وجرى في اللقاء استعراض جملة من الأفكار والمقترحات لمتابعة سير الخطة الأمنية في المديرية وتفعيل خدمات مرافق إدارة الأمن فيها, كونها واقعة على خط دولي رابط بين بلادنا مع المملكة العربية السعودية ورفدها بكادر بشري من أبناء المديرية .

وأشاد العميد العوبثاني ,بالعلاقة التكاملية بين إدارة أمن المديرية والسلطة المحلية للتغلب على كافة العوائق والصعوبات التي تعترض سير عملها، لافتاً الى توجيهات معالي وزير الداخلية اللواء الركن إبراهيم حيدان الخاصة بإدارات الأمن في المديريات الصحراوية وتذليل الصعوبات التي تعترض سير علمها لمواصلة خدمتها لأبناء المناطق الصحراوية والقبض على الخارجين عن القانون وتحويلهم للجهات المختصة لنيل جزاءهم الرادع وجعلهم عبرة لكل من يسول له المساس بأمن المواطن والوطن .

وشدد على ضرورة تكثيف الحملات الأمنية بالتعاون مع السلطة المحلية لمنع حمل السلاح والتجول به ووضع عقوبات صارمة لإطلاق النار في الأعراس والمناسبات لمنع وقوع ضحايا بين المواطنين نتيجة للرصاص الحي أو الراجع .

من جانبه أكد مدير عام مديرية العبر سالم بن ملهي وقوف السلطة المحلية مع جهود الأجهزة الأمنية في إرساء وتثبيت دعائم الأمن والإستقرار وفرض هيبة الدولة والتعامل الحازم مع المخربين والمهددين للأمن والسلم المجتمعي.