شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر البدء في ترقيم الآليات العسكرية التابعة لإدارة أمن عدن والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 29 يونيو 2021

الخليج 365 - عدن

دشنت إدارة أمن العاصمة عدن الاثنين عملية ترقيم الآليات العسكرية لجميع الأجهزة الأمنية التابعة للإدارة.



وقال مدير أمن العاصمة عدن، اللواء الركن مطهر علي ناجي أن ترقيم الآليات العسكرية يأتي تنفيذاً لاجتماع اللجنة الأمنية برئاسة محافظ العاصمة عدن الاستاذ أحمد حامد لملس وبالتزامن مع الحملة الأمنية الموسعة لمنع حمل السلاح وضبط السيارات المجهولة بالمدينة.. مشيرا ان عملية الترقيم تهدف لرفع الجاهزية الفنية وضبط حركة الأطقم واستخدامها في مختلف مديريات العاصمة وخارجها.

وأكد مدير الأمن أن عملية ترقيم أليات الشرطة ستساعد الى حد كبير في تسهيل المهمات الميدانية لجميع الأجهزة الأمنية، وتأتي في أطار العمل المؤسسي الهادف الى ضبط الكثير من الاختلالات التي شهدتها العاصمة عدن خلال الفترة الماضية.