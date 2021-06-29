بن بريك يلتقي رئيس الحراك الثوري الجنوبي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 29 يونيو 2021

الخليج 365 - عدن

أكد رئيس الجمعية الوطنية للمجلس الانتقالي الجنوبي اللواء الركن أحمد سعيد بن بريك، على أهمية رص الصفوف، وتعزيز وحدة الصف الجنوبي، والحفاظ على أواصر الاخاء والمحبة والتصدي لكل المؤامرات الهادفة إلى تمزيق النسيج الجنوبي ، وخلق الفتنة بين أبناء شعب الجنوب للنيل من قضيته العادلة خاصة في هذه المرحلة المفصلية والهامة التي يعشيها الجنوب اليوم.



جاء ذلك خلال لقائه اليوم في مقر الجمعية الوطنية، الأخوة رئيس المكتب التنفيذي للمجلس الأعلى للحراك الثوري الجنوبي سعيد مهدي الحسيني، ومحمد حسين الناخبي رئيس دائرة الدفاع والأمن، وريما العولقي رئيس دائرة المرأة في المجلس الأعلى للحراك الثوري الجنوبي.

واستعرض اللواء بن بريك، خلال اللقاء قرارات وتوصيات الدورة الرابعة المنعقدة خلال يومي 16-17 من يونيو الجاري ودعوة قيادة المجلس الانتقالي لترتيب الصف الجنوبي وتوحيد كافة القوى باختلاف مكوناتها.

وتطرق اللواء بن بريك إلى آخر المُستجدات السياسية، مؤكدًا حرص المجلس على الشراكة الجنوبية في كافة الاستحقاقات القادمة، مشيراً إلى أن المجلس الانتقالي الجنوبي يسير بشعب الجنوب في طريق آمن بغية الوصول إلى الهدف السامي والكبير، الذي ضحى من أجله الشهداء الأبرار بدمائهم، والمتمثل في استعادة الدولة وبناء دولة الجنوب الفيدرالية كاملة السيادة.

ولفت أن المجلس، فاتح ذراعيه للجميع ويوجه الدعوة لجميع الأحزاب والمكونات السياسية الجنوبية للانخراط في هيئات المجلس الانتقالي الجنوبي، ومن أراد ان يستقل بكيانه وحزبيته تحت هدف تحقيق استعاده الدولة فله الحق في ذلك، ويمكنه أن يقدم رؤيته على طاولة الحوار الجنوبي - الجنوبي.

من جانبهم، عبر رئيس المكتب التنفيذي للمجلس الأعلى للحراك الثوري الجنوبي والمرافقون له عن سعادتهم وشكرهم لرئيس الجمعية الوطنية على هذا اللقاء، ومباركتهم لنجاح الدورة الرابعة للجمعية الوطنية للمجلس الانتقالي الجنوبي.

وأكدوا على أهمية التنسيق المشترك في العمل، ومواصلة الدور النضالي، والتكاتف بين جميع أبناء الجنوب للعمل على تعزيز لحمة الصف، والحفاظ على المكتسبات السياسية والأمنية والعسكرية التي تحققت من أجل استعادة دولة الجنوب كاملة السيادة.